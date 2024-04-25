Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити

Чоловік за роботою. Фото ілюстративне: freepik

Останніми роками серед іноземних працівників у Польщі зросла кількість іммігрантів з інших країн. Українські чоловіки все ще становлять більшість легально працевлаштованих іноземців, проте вони можуть незабаром зникнути з польського ринку праці.

Про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

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Як повідомляється, на кінець І кварталу 2024 року (у березні) чисельність українців в реєстрах Управління соцстрахування Польщі, на кінець березня сягнула 762,2 тис., що більше на понад 20 тис., ніж торік.

Після російської агресії проти України їхня частка серед українських заробітчан у Польщі впала з 63% до 52%. У деяких галузях, зокрема в будівництві, де легально працює понад 102 тис. українців, вони є ключовою групою іноземців. Майже 148 тисяч українських чоловіків також працюють у промисловості, а ще понад 95 тис. в сфері логістиці.

Проте зараз їхнє легальне працевлаштування може бути ускладнене ухваленим в Україні законом про мобілізацію. Як пише видання, проти українців вже розпочалася блокада надання послуг українських консульств для чоловіків призовного віку.

"Рішення українського уряду не полегшить життя українських мігрантів у Польщі, а його негативні наслідки можуть також відчути на польському ринку праці. Більшість українських чоловіків, які працюють у Польщі, приїжджали сюди з метою роботи ще до російської агресії", — заявив виданню операційний директор агенції працевлаштування EWL Group Рафал Мроз.

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Видання зауважує, що відтік українців з посад в менш привабливих для поляків галузях, все частіше заповнюються іноземцями. Це все ще переважно українці.

Тому, як наголошують польські журналісти, українці, які ще мають право на консульські послуги, можуть отримувати польські паспорти, уникнувши мобілізації. Проте ситуації на ринку праці Польщі це може не покращити.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща може допомогти Україні повернути громадян призовного віку, але не розповів деталей.

Водночас за словами міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, його країна теж може допомогти у поверненні українських чоловіків, але при цьому зазначив, що це питання не стоїть головним питанням уряду Литви.