Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить

Мужчина за работой. Фото иллюстративное: freepik

В последние годы среди иностранных работников в Польше выросло количество иммигрантов из других стран. Украинские мужчины все еще составляют большинство легально трудоустроенных иностранцев, однако они могут скоро исчезнуть с польского рынка труда.

Об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

Читайте также:

Украинцы уйдут с польского рынка труда

Как сообщается, на конец I квартала 2024 года (в марте) численность украинцев в реестрах Управления соцстрахования Польши под конец марта достигла 762,2 тыс., что больше на 20 тыс., чем в прошлом году.

После российской агрессии против Украины доля среди украинских работников в Польше упала с 63% до 52%. В некоторых отраслях, в частности, в строительстве, где легально работает более 102 тыс. украинцев, они являются ключевой группой иностранцев. Почти 148 тысяч украинских мужчин работают в промышленности, а еще более 95 тыс. в сфере логистики.

Однако сейчас их легальное трудоустройство может быть затруднено принятым в Украине законом о мобилизации. Как пишет издание, против украинцев уже началась блокада предоставления услуг украинских консульств для мужчин призывного возраста.

"Решение украинского правительства не облегчит жизнь украинских мигрантов в Польше, а его негативные последствия могут также ощутить на польском рынке труда. Большинство украинских мужчин, работающих в Польше, приезжали сюда с целью работы еще до российской агрессии", — заявил изданию операционный директор агентства трудоустройство EWL Group Рафа Мроз.

Украинцев заменят поляки

Издание отмечает, что отток украинцев с должностей в менее привлекательных для поляков отраслях все чаще заполняются иностранцами. Это все еще преимущественно украинцы.

Поэтому, как отмечают польские журналисты, украинцы, которые еще имеют право на консульские услуги, могут получать польские паспорта, избежав мобилизации. Однако ситуацию на рынке труда Польши это может не улучшить.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша может помочь Украине вернуть граждан призывного возраста, но не рассказал деталей.

В то же время, по словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, его страна тоже может помочь в возвращении украинских мужчин, но при этом отметил, что этот вопрос не стоит главным вопросом правительства Литвы.