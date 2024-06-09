Авіація ЗСУ вперше вдарила по об'єкту в Росії — що відомо

Український військовий літак. Фото: EPA

Український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Про це повідомляє Sky News у неділю, 9 червня.

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За інформацією ЗМІ, удар стався сьогодні. Наразі невідомо, який тип боєприпасу використовували, тобто чи була це західна зброя.

Військове джерело на умовах анонімності зазначило, що місія ВПС України завдала удару по російському командному вузлу в Бєлгороді.

Як зазначає Ske News, це перший боєприпас ЗСУ, запущений із повітря по цілі на території РФ.

За словами військового джерела, 8 червня ЗСУ також завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перейшов в Азовське море з Чорного. Судно стало п'ятим із семи десантних кораблів класу "Ропуча", які були потоплені або "приведені в непридатність" внаслідок українських атак.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", — каже джерело.

Воно зазначає, що окупанти використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів в Маріуполь для подальшого транспортування на лінію фронту.

"Запобігаючи постачанню російських боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній тривалій боротьбі", — додало джерело.

Нагадаємо, 9 червня у Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. Росіяни знову скаржилися на обстріл.

Також у Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.