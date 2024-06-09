Авиация ВСУ впервые ударила по объекту в России — что известно

Украинский военный самолет. Фото: EPA

Украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Удар с самолета по территории РФ

По информации СМИ, удар произошел сегодня. Пока неизвестно, какой тип боеприпаса использовали, то есть было ли это западное оружие.

Военный источник на условиях анонимности отметил, что миссия ВВС Украины нанесла удар по российскому командному узлу в Белгороде.

Это первый боеприпас ВСУ, запущенный с воздуха по цели на территории РФ.

По словам военного источника, 8 июня ВСУ также нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, недавно перешедшему в Азовское море с Черного. Судно стало пятым из семи десантных кораблей класса "Ропуча", которые были потоплены или "приведены в негодность" в результате украинских атак.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", — говорит источник.

Оно отмечает, что оккупанты используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в Мариуполь для дальнейшей транспортировки на линию фронта.

"Предотвращая поставки российских боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их длительной борьбе", — добавил источник.

Напомним, 9 июня в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Россияне снова жаловались на обстрел.

Также в России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.