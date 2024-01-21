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Український дім в Давосі визнали найкращим павільйоном — в чому його особливість

21 січня 2024 09:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Український дім в Давосі визнали найкращим павільйоном — в чому його особливість
Український дім в Давосі. Фото: пресслужба центру
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Український дім, який діяв під час Всесвітнього економічного форуму на цьому тижні, було визнано найкращим павільйоном. Як відомо, Український дім працював з 15 по 18 січня в швейцарському місті Давос. 

Про це пише видання Politico.

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Особливість Українського дому в Давосі

"Український дім з його безперебійними перевірками безпеки, його спокійним і зручним для роботи підземним кафе та якістю його панелей. Українці вже другий рік поспіль зайняли просторе місце, яке поза ВЕФ працює як меблевий магазин", — зазначають у матеріалі.

Зазначається, що у павільйоні показували карту воєнних злочинів РФ. А в Українському домі було встановлено три великі екрани, на яких показували милі відео з українського Tik Tok.

Діяльність центру в Давосі в 2024 році

Нагадаємо, 16 січня Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму, який стартував у Швейцарії. Там він зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, який приїхав раніше.

Також в Українському домі виступив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що реформи в Україні проводяться, результатом чого є запрошення на вступ до ЄС. За його словами, український уряд наразі працює над відповіддю щодо реформ нашим партнерам.

Крім того, спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час дискусійної панелі "Український Дім" у Давосі заявила, що її країна віддана нашій державі. За її словами, американський народ поруч з Україною.

Швейцарія
Давос
люди
війна в Україні
давос2024

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