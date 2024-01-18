Кулеба прокоментував проведення реформ в Україні для продовження фінансування від США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Давосі. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реформи в Україні проводяться, результатом чого є запрошення на вступ до ЄС. За його словами, український уряд наразі працює над відповіддю щодо реформ нашим партнерам.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це Дмитро Кулеба сказав на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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Журналіст під час брифінгу поцікавився, як виконуються реформи, прохання про які США надіслали українському уряду наприкінці вересня 2023 року та що відповіла на цей лист Україна. Йдеться про зміни в судовій, законодавчій сферах та деяких операційних процесах, що зменшують корупцію.

"Не приймаю новий перелік реформ, як свідчення про відсутність реформ", — наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна перебуває під ретельним аналізом Єврокомісії щодо запровадження реформ, і запрошення на вступ до ЄС є результатом їх виконання.

За словами міністра, наразі український уряд працює над якісною відповіддю нашим партнерам щодо реформ.

"Я теж не бачив відповіді, але я бачив початковий список і не бачу там нічого драматичного. І цей список відносно короткий порівняно з тим, де ми були кілька років тому", — додав Кулеба.

Дмитро Кулеба на брифінгу в Давосі

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив пріоритети України на 2024 рік. За його словами, це протиповітряна оборона, літаки, ракети, те, що потрібно для електронної боротьби.

Також ми писали, що Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.

Додамо, що Кулеба також розповів про вплив результатів виборів у США на Україну. Він наголосив, що важливе не ім'я майбутнього президента, а його політика після виборів.