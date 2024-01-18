Кулеба прокомментировал проведение реформ в Украине для продолжения финансирования от США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Давосе. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реформы в Украине проводятся, результатом чего является приглашение на вступление в ЕС. По его словам, украинское правительство сейчас работает над ответом по реформам нашим партнерам.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом Дмитрий Кулеба сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Журналист во время брифинга поинтересовался, как выполняются реформы, просьбы о которых США направили украинскому правительству в конце сентября 2023 года и что ответила на это письмо Украина. Речь идет об изменениях в судебной, законодательной сферах и некоторых операционных процессах, уменьшающих коррупцию.

"Не принимаю новый перечень реформ, как свидетельство об отсутствии реформ", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина находится под тщательным анализом Еврокомиссии по введению реформ, и приглашение на вступление в ЕС является результатом их выполнения.

По словам министра, сейчас украинское правительство работает над качественным ответом нашим партнерам по реформам.

"Я тоже не видел ответа, но я видел начальный список и не вижу там ничего драматического. И этот список относительно короткий по сравнению с тем, где мы были несколько лет назад", — добавил Кулеба.

Дмитрий Кулеба на брифинге в Давосе

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил приоритеты Украины на 2024 год. По его словам, это противовоздушная оборона, самолеты, ракеты, то, что нужно для электронной борьбы.

Также мы писали, что Кулеба рассказал об ожиданиях США относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в альянс.

Добавим, что Кулеба также рассказал о влиянии результатов выборов в США на Украину. Он подчеркнул, что важно не имя будущего президента, а его политика после выборов.