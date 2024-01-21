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Украинский дом в Давосе признали лучшим павильоном — в чем его особенность

21 января 2024 09:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинский дом в Давосе признали лучшим павильоном — в чем его особенность
Украинский дом в Давосе. Фото: пресс-служба центра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский дом, который действовал во время Всемирного экономического форума на этой неделе, был признан лучшим павильоном. Как известно, Украинский дом работал с 15 по 18 января в швейцарском городе Давос.

Об этом пишет издание Politico.

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Особенность Украинского дома в Давосе

"Украинский дом с его бесперебойными проверками безопасности, его спокойным и удобным для работы подземным кафе и качеством его панелей. Украинцы уже второй год заняли просторное место, которое вне ВЭФ работает как мебельный магазин", — отмечают в материале.

Отмечается, что в павильоне была показана карта военных преступлений РФ. А в Украинском доме было установлено три больших экрана, на которых показывали милые видео с украинского Tik Tok.

Деятельность центра в Давосе в 2024 году

Напомним, 16 января Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, который стартовал в Швейцарии. Там он встретился с приехавшим ранее польским президентом Анджеем Дудой.

Также в украинском доме выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что реформы в Украине проводятся, результатом чего является приглашение на вступление в ЕС. По его словам, украинское правительство сейчас работает над ответом по реформам нашим партнерам.

Кроме того, специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе заявила, что ее страна отдана нашему государству. По ее словам, американский народ рядом с Украиной.

Швейцария
Давос
люди
война в Украине
давос2024

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