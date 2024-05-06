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Українські водії вантажівок кидають транспорт за кордоном і ховаються у Європі, — ЗМІ

6 травня 2024 16:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські водії вантажівок кидають транспорт за кордоном і ховаються у Європі, — ЗМІ
Вантажівки на кордоні. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки і їдуть у Європу. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Про це розповіли українські перевізники в коментарі виданню "Страна".

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Водії вантажівок кидають транспорт

За словами представника одної з транспортних компаній, іноді водії кидають вантажівки відразу після перетину кордону прямо із завантаженим товаром. Машину залишають на стоянці, вимикають телефон і їдуть звідти. Але таких випадків не так багато, оскільки водій несе відповідальність за вантаж, а це вже кримінальна стаття.

"Найчастіше вантажівки кидають після того, як розвантажуються: ставлять на стоянку, скидають геолокацію і їдуть", — розповів він.

За словами перевізника, деякі чоловіки спеціально відкривають категорії для керування вантажівками, аби влаштуватися працювати водієм на міжнародні перевезення й втекти за кордон.

водії кидають вантажівки на кордоні
Покинута вантажівка. Фото: Страна

"У нас невелика компанія, всього 15 фур, з яких тільки 7 їздить за кордон, тому туди ми відправляємо тільки тих людей, у яких впевнені, які давно з нами працюють", — зазначив він.

Представник додав, що після таких випадків у компанії, від якої виїжджав чоловік, можуть бути проблеми з пропуском інших водіїв за кордон.

"Якщо ваш співробітник не повернувся в Україну, ви потрапляєте в умовний "червоний список", і вам можуть почати відмовляти в перетині кордону іншим вашим водіям", — заявив він.

Також з покинутого вантажного транспорту іноді знімають запчастини.

водії міжнародних перевезень кидають транспорт й тікають
Покинута вантажівка. Фото: Страна

Нагадаємо, українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Також ми писали, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

кордон
транспорт
вантажівки
водії

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