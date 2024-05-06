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Паспортні сервіси відновили видачу документів для українських чоловіків за кордоном, але є нюанс

6 травня 2024 15:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Паспортні сервіси відновили видачу документів для українських чоловіків за кордоном, але є нюанс
Паспортний сервіс. Фото: ДП "Документ".
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Паспортні сервіси Державної міграційної служби України за кордоном відновили у тестовому режимі видачу готових паспортів. Ця послуга доступна для чоловіків, які подали документи до 25 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Документ".

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Видача документів для чоловіків за кордоном

Українські паспорти зможуть отримати громадяни, які подали документи до 25 квітня.

"Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", — йдеться у повідомленні.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, закликали дотримуватись правил:

  • мати SMS про готовність паспорта, отриманих після 25 квітня;
  • показати документ, що посвідчує особу заявника;
  • пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
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Скриншот повідомлення ДП "Документ"

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Також ми писали, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. 

кордон
паспорти
документи
військовозобов'язані
чоловіки

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