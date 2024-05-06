Паспортні сервіси відновили видачу документів для українських чоловіків за кордоном, але є нюанс
Паспортні сервіси Державної міграційної служби України за кордоном відновили у тестовому режимі видачу готових паспортів. Ця послуга доступна для чоловіків, які подали документи до 25 квітня.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Документ".
Видача документів для чоловіків за кордоном
Українські паспорти зможуть отримати громадяни, які подали документи до 25 квітня.
"Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", — йдеться у повідомленні.
Осіб, які чекають на видачу готових документів, закликали дотримуватись правил:
- мати SMS про готовність паспорта, отриманих після 25 квітня;
- показати документ, що посвідчує особу заявника;
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.
Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.
Також ми писали, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт.
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