Паспортні сервіси відновили видачу документів для українських чоловіків за кордоном, але є нюанс

Паспортний сервіс. Фото: ДП "Документ".

Паспортні сервіси Державної міграційної служби України за кордоном відновили у тестовому режимі видачу готових паспортів. Ця послуга доступна для чоловіків, які подали документи до 25 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Документ".

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Українські паспорти зможуть отримати громадяни, які подали документи до 25 квітня.

"Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", — йдеться у повідомленні.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, закликали дотримуватись правил:

мати SMS про готовність паспорта, отриманих після 25 квітня;

показати документ, що посвідчує особу заявника;

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Скриншот повідомлення ДП "Документ"

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Також ми писали, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт.