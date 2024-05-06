Паспортные сервисы возобновили выдачу документов для украинских мужчин за границей, но есть нюанс

Паспортный сервис. Фото: ГП "Документ".

Паспортные сервисы Государственной миграционной службы Украины за границей возобновили в тестовом режиме выдачу готовых паспортов. Эта услуга доступна для мужчин, подавших документы до 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".

Читайте также:

Выдача документов для мужчин за границей

Украинские паспорта смогут получить граждане, подавшие документы до 25 апреля.

"Выдача будет производиться в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", — говорится в сообщении.

Лиц, которые ожидают выдачу готовых документов, призывали соблюдать правила:

иметь SMS о готовности паспорта, полученных после 25 апреля;

показать документ, удостоверяющий личность заявителя;

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Скриншот сообщения ГП "Документ"

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

Также мы писали, что украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт.