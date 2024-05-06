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Паспортные сервисы возобновили выдачу документов для украинских мужчин за границей, но есть нюанс

6 мая 2024 15:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Паспортные сервисы возобновили выдачу документов для украинских мужчин за границей, но есть нюанс
Паспортный сервис. Фото: ГП "Документ".
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Паспортные сервисы Государственной миграционной службы Украины за границей возобновили в тестовом режиме выдачу готовых паспортов. Эта услуга доступна для мужчин, подавших документы до 25 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".

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Украинские паспорта смогут получить граждане, подавшие документы до 25 апреля.

"Выдача будет производиться в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", — говорится в сообщении.

Лиц, которые ожидают выдачу готовых документов, призывали соблюдать правила:

  • иметь SMS о готовности паспорта, полученных после 25 апреля;
  • показать документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
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Скриншот сообщения ГП "Документ"

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

Также мы писали, что украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт.

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