Паспортные сервисы возобновили выдачу документов для украинских мужчин за границей, но есть нюанс
Паспортные сервисы Государственной миграционной службы Украины за границей возобновили в тестовом режиме выдачу готовых паспортов. Эта услуга доступна для мужчин, подавших документы до 25 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".
Выдача документов для мужчин за границей
Украинские паспорта смогут получить граждане, подавшие документы до 25 апреля.
"Выдача будет производиться в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", — говорится в сообщении.
Лиц, которые ожидают выдачу готовых документов, призывали соблюдать правила:
- иметь SMS о готовности паспорта, полученных после 25 апреля;
- показать документ, удостоверяющий личность заявителя;
- пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.
В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.
Также мы писали, что украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт.
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