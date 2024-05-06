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Украинские водители грузовиков бросают транспорт за границей и прячутся в Европе, — СМИ

6 мая 2024 16:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские водители грузовиков бросают транспорт за границей и прячутся в Европе, — СМИ
Грузовики на границе. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают там грузовики и уезжают в Европу. При этом мужчины выключают телефон, чтобы с ними нельзя было связаться.

Об этом рассказали украинские перевозчики в комментарии "Страна".

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Водители грузовиков бросают транспорт

По словам представителя одной из транспортных компаний, иногда водители бросают грузовики сразу после пересечения границы прямо с загруженным товаром. Машину оставляют на стоянке, выключают телефон и уезжают оттуда. Но таких случаев не так много, поскольку водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная статья.

"Чаще всего грузовики бросают после того, как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают", — рассказал он.

По словам перевозчика, некоторые мужчины специально открывают категории для управления грузовиками, чтобы устроиться работать водителем на международные перевозки и скрыться за границу.

водители бросают грузовики на границе
Брошенный грузовик. Фото: Страна

"У нас небольшая компания, всего 15 фур, из которых только 7 ездит за границу, поэтому туда мы отправляем только тех людей, у которых уверены, давно с нами работают", — отметил он.

Представитель добавил, что после таких случаев у компании, от которой уезжал мужчина, могут быть проблемы с пропуском других водителей за границу.

"Если ваш сотрудник не вернулся в Украину, вы попадаете в условный "красный список", и вам могут начать отказывать в пересечении границы другим вашим водителям", — заявил он.

Также с заброшенного грузового транспорта иногда снимают запчасти.

водители международных перевозок бросают транспорт и убегают
Брошенный грузовик. Фото: Страна

Напомним, украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом, уклончивый хотел попасть в Румынию.

граница
транспорт
грузовики
водители

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