Українські кораблі будуть на міжнародних навчаннях у Британії — що відомо

Українські кораблі. Фото: ВМС ЗСУ

Українські кораблі-шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" будуть присутні на міжнародних навчаннях. Морські навчання відбудуться у Великій Британії за участі Королівського флоту та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

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Так, два шукачі мін ВМС ЗСУ прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут в Англії — там планується проведення спільних навчань.

Корабель "Черкаси" у Портсмуті. Фото: ВМС ЗСУ

"Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом останніх 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".

Український корабель у Портсмуті. Фото: ВМС ЗСУ

А в Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США.

"В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", — додали у ВМС.

Військовий на українському кораблі. Фото: ВМС ЗСУ

Скриншот допису ВМС ЗСУ

Раніше у Повітряних силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 за кордоном.

Також ми писали, що військові сили Німеччини проводять великомасштабні навчання. Відомо, що вони тривають на відстані 300 км від кордону з Росією.