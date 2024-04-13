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Українські кораблі будуть на міжнародних навчаннях у Британії — що відомо

13 квітня 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські кораблі будуть на міжнародних навчаннях у Британії — що відомо
Українські кораблі. Фото: ВМС ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські кораблі-шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" будуть присутні на міжнародних навчаннях. Морські навчання відбудуться у Великій Британії за участі Королівського флоту та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

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Так, два шукачі мін ВМС ЗСУ прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут в Англії — там планується проведення спільних навчань.

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Корабель "Черкаси" у Портсмуті. Фото: ВМС ЗСУ

"Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом останніх 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023". 

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Український корабель у Портсмуті. Фото: ВМС ЗСУ

А в Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США.

"В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", — додали у ВМС. 

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Військовий на українському кораблі. Фото: ВМС ЗСУ
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Скриншот допису ВМС ЗСУ

Раніше у Повітряних силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 за кордоном.

Також ми писали, що військові сили Німеччини проводять великомасштабні навчання. Відомо, що вони тривають на відстані 300 км від кордону з Росією.

військові навчання
корабель
море
Велика Британія
війна в Україні
флот

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