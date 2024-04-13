Українські кораблі будуть на міжнародних навчаннях у Британії — що відомо
Українські кораблі-шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" будуть присутні на міжнародних навчаннях. Морські навчання відбудуться у Великій Британії за участі Королівського флоту та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомили ВМС ЗСУ.
Морські навчання в Британії
Так, два шукачі мін ВМС ЗСУ прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут в Англії — там планується проведення спільних навчань.
"Мова йде про мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які національні ВМС отримали від Великої Британії у 2022 році", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що протягом останніх 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".
А в Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США.
"В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", — додали у ВМС.
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