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У Повітряних Силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

3 квітня 2024 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Повітряних Силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Пілоти навчаються на F-16. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Декілька груп українських пілотів продовжують своє навчання за кордоном для опанування керування винищувачами F-16. Крім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, який у майбутньому буде передавати свої знання колегам в Україні.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш під час телемарафону "Єдині новини".

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Навчання на F-16

"Наразі дві передові групи українських пілотів перебувають у Данії та США. Вони вже активно поглиблюють свої навички на винищувачах F-16", — зазначив Ілля Євлаш.

Також речник відзначив, що ще одна група пілотів продовжує навчання, переїхавши з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

"Окрім цього, існує ще одна група, яка займається наземною підготовкою в Англії. Вони активно вивчають мову, оскільки це один з ключових аспектів. Однак, крім навчання польотам, важливо володіти англійською мовою, оскільки літаки іноземного виробництва вимагають від пілотів належного рівня знання англійської", — пояснив Євлаш.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".

Також начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.

літак
винищувач
Повітряні Сили ЗСУ
пілоти

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