У Повітряних Силах розповіли про навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Декілька груп українських пілотів продовжують своє навчання за кордоном для опанування керування винищувачами F-16. Крім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, який у майбутньому буде передавати свої знання колегам в Україні.
Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш під час телемарафону "Єдині новини".
Навчання на F-16
"Наразі дві передові групи українських пілотів перебувають у Данії та США. Вони вже активно поглиблюють свої навички на винищувачах F-16", — зазначив Ілля Євлаш.
Також речник відзначив, що ще одна група пілотів продовжує навчання, переїхавши з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.
"Окрім цього, існує ще одна група, яка займається наземною підготовкою в Англії. Вони активно вивчають мову, оскільки це один з ключових аспектів. Однак, крім навчання польотам, важливо володіти англійською мовою, оскільки літаки іноземного виробництва вимагають від пілотів належного рівня знання англійської", — пояснив Євлаш.
Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".
Також начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Янек Лехісте заявив, що знищення російських літаків дозволяє Києву створити передумови для введення в експлуатацію нових винищувачів F-16, які незабаром мають прибути із Заходу. Такі дії України можуть бути підготовкою до розгортання нового авіапарку.
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