В Воздушных Силах рассказали об обучении украинских пилотов на истребителях F-16

Пилоты учатся на F-16. Фото: скриншот с видео

Несколько групп украинских пилотов продолжают обучение за рубежом для овладения управлением истребителями F-16. Кроме пилотов продолжается подготовка технического персонала, который в будущем будет передавать свои знания коллегам в Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш во время телемарафона "Єдині новини".

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Обучение на F-16

"В настоящее время две передовые группы украинских пилотов находятся в Дании и США. Они уже активно углубляют свои навыки на истребителях F-16", — отметил Илья Евлаш.

Также спикер отметил, что еще одна группа пилотов продолжает обучение, переехав из Великобритании во Францию, где они осваивают легкомоторные самолеты.

"Кроме этого существует еще одна группа, которая занимается наземной подготовкой в Англии. Они активно изучают язык, поскольку это один из ключевых аспектов. Однако, кроме обучения полетам, важно владеть английским языком, поскольку самолеты иностранного производства требуют от пилотов должного уровня знания английского ", — объяснил Евлаш.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку украинских военнослужащих . В страну прибудут 50 военных, которые будут учиться управлять истребителями F-16 на военной базе "Фетешть".

Также начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии Янек Лехист заявил, что уничтожение российских самолетов позволяет Киеву создать предпосылки для ввода в эксплуатацию новых истребителей F-16 , которые вскоре должны прибыть с Запада. Такие действия Украины могут быть подготовкой к развертыванию нового авиапарка.