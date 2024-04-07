Німецькі війська розпочали великомасштабні навчання неподалік російського кордону

Німці на навчаннях. Фото: BILD

Військові сили Німеччини проводять великомасштабні навчання. Відомо, що вони проходять на відстані приблизно 300 км від кордону з Росією.

Про це повідомляє видання BILD у неділю, 7 квітня.

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Згідно з наданою інформацією, у холодних норвезьких пустелях, покритих снігом, військові з різних країн-членів НАТО тренуються для можливої війни з Росією. Передбачається, що у випадку атаки на територію НАТО, солдати з Дивізії швидкого реагування будуть першими, хто вступить у бій.

Німці на навчаннях. Фото: BILD

"Люди завжди хвилюються. П'ять чи шість років тому я не очікував, що ситуація обернеться таким чином. Тому зараз ми відпрацьовуємо те, що нам, можливо, скоро доведеться використати", — розповів військовий збройних сил Німеччини Грегор.

НАТО проводить військові навчання з участю 90 тисяч військовослужбовців, що має стати сигналом для Володимира Путіна, який загрожує Заходу новою ескалацією.

"Росіяни дуже уважно вивчають боєздатність німецьких гірсько-стрілецьких військ. І вони зроблять із цього свої висновки", — заявив Грегор.

Солдати з Дивізії швидкого реагування вже дві доби не мали можливості поспати, оскільки за графіком тренувань відпочинок не передбачався. Вони готують вечерю на мобільних газових плитках, намагаючись зігрітися у холодних умовах.

Німці на навчаннях. Фото: BILD

"Звичайно, моя дружина також стурбована. Але згодом до всього звикаєш. Набагато складніше пояснити ситуацію дитині, це потребує великої педагогічної майстерності. Мій пасинок знає, що я на навчаннях. Він знає, що тут безпечно, все мирно, бойовими кулями ми не стріляємо. Тому страху не так багато", — розповів військовий.

Нагадаємо, що у Польщі на річці Вісла проходили масштабні навчання НАТО.

Раніше ми писали, що ми писали, що Фінляндія вперше взяла участь у військових навчаннях НАТО, як країна-учасниця.