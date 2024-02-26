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НАТО розпочало масштабні морські навчання — військові показали приголомшливі кадри

26 лютого 2024 06:59
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Інна Буряк
редактор
НАТО розпочало масштабні морські навчання — військові показали приголомшливі кадри
Морські навчання країн-учасниць НАТО. Фото: twitter.com/NATO_MARCOM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Масштабні морські навчання країн-учасниць НАТО стартували зранку в понеділок, 26 лютого, біля берегів середземноморського острова Сицилія. Навчання під назвою Dynamic Manta відбуваються щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Морське командування НАТО у соцмережі Х.

Масштабні морські навчання НАТО

До морських навчань долучилися Туреччина, Канада, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Іспанія, Велика Британія та США. У заходах використають сім підводних човнів, кілька надводних кораблів, а також авіацію країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.

"Дводенні навчання, на яких основна увага приділяється вдосконаленню можливостей протипідводної боротьби та підвищенню ефективності військово-морських завдань, підкреслюють відданість НАТО зміцненню потенціалу колективної оборони та реагуванню на кризи в регіоні стратегічного значення", — розповіли військові.

Dynamic Manta надає можливість випробувати та підвищити реакцію НАТО на кризові ситуації. Під керівництвом контрадмірала Паскуале Еспозіто ці навчання призначені для виявлення готовності Альянсу захищати своїх членів від будь-якої небезпеки, а складна підводна топографія Середземного моря створює ідеальні умови для проведення навчань.

Україна в НАТО

Нагадаємо, що НАТО планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для навчання українських бійців. Головною метою проєкту є підвищення рівня підтримки України та приведення Збройних сил у відповідність стандартам Альянсу.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський відповів, від кого залежить запрошення на вступ України в НАТО. Український лідер назвав дві країни.

НАТО
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