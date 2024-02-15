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НАТО планує відкрити центр військової підготовки для ЗСУ — деталі проєкту

15 лютого 2024 14:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
НАТО планує відкрити центр військової підготовки для ЗСУ — деталі проєкту
Навчання НАТО. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Північноатлантичний альянс планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для навчання українських бійців. Головною метою проєкту є підвищення рівня підтримки України та приведення Збройних сил у відповідність стандартам НАТО.

Про це повідомляє El Pais.

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За даними джерел видання, новий центр має на меті не лише підготувати бійців ЗСУ за стандартами НАТО, але й навчити їх стратегії та управлінню оборонною адміністрацією.

Очікується, що центр підвищить рівень підтримки України та підготує військових до війни відповідно до норм Альянсу. 

Рішення про створення такого центру є доказом зміни поглядів представників НАТО та нової філософії у ставленні до України та двосторонніх відносин між Альянсом і Києвом, пише видання.

Наразі тривають обговорення між союзниками НАТО, яким чином буде фінансуватися центр. Лідери країн вирішують, чи буде він фінансуватися із загальних рахунків НАТО, чи з бюджетного фонду. Також обирають інструкторів для навчання бійців. Це можуть бути ті, що розміщені на новій базі, або персонал, направлений членами НАТО на коротший термін.

Найближчим часом міністри оборони Альянсу узгодять остаточні деталі проєкту і, як планується, мають схвалити його на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що військова допомога Україні — це не благодійність, а інвестиція Альянсу у власну безпеку.

Також ми писали про те, що посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україну можуть не запросити до Альянсу на липневому саміті у Вашингтоні.

війна
НАТО
ЗСУ
військові навчання
Україна
військова підготовка

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