НАТО планирует открыть центр военной подготовки для ВСУ — детали проекта
Североатлантический альянс намерен запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Главной целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение Вооруженных сил в соответствие стандартам НАТО.
Об этом сообщает El Pais.
Создание центра военных учений НАТО для ВСУ
По данным источников, новый центр имеет целью не только подготовить бойцов ВСУ по стандартам НАТО, но и научить их стратегии и управлению оборонной администрацией.
Ожидается, что центр повысит уровень поддержки Украины и подготовит военных к войне в соответствии с нормами Альянса.
Решение о создании такого центра является доказательством изменения взглядов представителей НАТО и новой философии по отношению к Украине и двусторонним отношениям между Альянсом и Киевом, пишет издание.
В настоящее время ведутся обсуждения между союзниками НАТО, каким образом будет финансироваться центр. Лидеры стран решают, будет ли он финансироваться с общих счетов НАТО или из бюджетного фонда. Также выбирают инструкторов для обучения бойцов. Это могут быть размещенные на новой базе или персонал, направленный членами НАТО на более короткий срок.
В ближайшее время министры обороны НАТО согласуют окончательные детали проекта и, как планируется, должны одобрить его на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военная помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция Альянса в собственную безопасность.
Также мы писали, что посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину могут не пригласить в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне.
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