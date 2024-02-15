НАТО планирует открыть центр военной подготовки для ВСУ — детали проекта

Обучение НАТО. Фото: DW

Североатлантический альянс намерен запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Главной целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение Вооруженных сил в соответствие стандартам НАТО.

Об этом сообщает El Pais.

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По данным источников, новый центр имеет целью не только подготовить бойцов ВСУ по стандартам НАТО, но и научить их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Ожидается, что центр повысит уровень поддержки Украины и подготовит военных к войне в соответствии с нормами Альянса.

Решение о создании такого центра является доказательством изменения взглядов представителей НАТО и новой философии по отношению к Украине и двусторонним отношениям между Альянсом и Киевом, пишет издание.

В настоящее время ведутся обсуждения между союзниками НАТО, каким образом будет финансироваться центр. Лидеры стран решают, будет ли он финансироваться с общих счетов НАТО или из бюджетного фонда. Также выбирают инструкторов для обучения бойцов. Это могут быть размещенные на новой базе или персонал, направленный членами НАТО на более короткий срок.

В ближайшее время министры обороны НАТО согласуют окончательные детали проекта и, как планируется, должны одобрить его на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военная помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция Альянса в собственную безопасность.

Также мы писали, что посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину могут не пригласить в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне.