Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow НАТО планирует открыть центр военной подготовки для ВСУ — детали проекта arrow

НАТО планирует открыть центр военной подготовки для ВСУ — детали проекта

15 февраля 2024 14:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
НАТО планирует открыть центр военной подготовки для ВСУ — детали проекта
Обучение НАТО. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Североатлантический альянс намерен запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Главной целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение Вооруженных сил в соответствие стандартам НАТО.

Об этом сообщает El Pais.

Читайте также:

Создание центра военных учений НАТО для ВСУ

По данным источников, новый центр имеет целью не только подготовить бойцов ВСУ по стандартам НАТО, но и научить их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Ожидается, что центр повысит уровень поддержки Украины и подготовит военных к войне в соответствии с нормами Альянса.

Решение о создании такого центра является доказательством изменения взглядов представителей НАТО и новой философии по отношению к Украине и двусторонним отношениям между Альянсом и Киевом, пишет издание.

В настоящее время ведутся обсуждения между союзниками НАТО, каким образом будет финансироваться центр. Лидеры стран решают, будет ли он финансироваться с общих счетов НАТО или из бюджетного фонда. Также выбирают инструкторов для обучения бойцов. Это могут быть размещенные на новой базе или персонал, направленный членами НАТО на более короткий срок.

В ближайшее время министры обороны НАТО согласуют окончательные детали проекта и, как планируется, должны одобрить его на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военная помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция Альянса в собственную безопасность.

Также мы писали, что посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину могут не пригласить в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне.

война
НАТО
ВСУ
военные учения
Украина
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме