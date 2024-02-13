Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Чи запросять Україну до НАТО на літньому саміті — відповідь посла США arrow

Чи запросять Україну до НАТО на літньому саміті — відповідь посла США

13 лютого 2024 18:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи запросять Україну до НАТО на літньому саміті — відповідь посла США
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт. Фото: U.S. Mission to NATO
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україну можуть не запросити до НАТО на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року. Відомо, що боротьба України проти російських окупантів стала чітким сигналом того, що країна хоче стати членом альянсу. 

Про це повідомила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, передає Reuters.

Читайте також:

Допомога Україні щодо наближення вступу до НАТО

"Щодо саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення (Україні. — Ред.) на даному етапі", — наголосила Сміт.

Посол додала, що після саміту у Вільнюсі, який відбувся в 2023 році, союзники по НАТО ретельно працювали над тим, аби допомогти Україні запровадити всі потрібні реформи для того, аби наблизитися до євроатлантичної інтеграції. 

"І ми продовжуємо приділяти першорядну увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою", — запевнила вона. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО хоче взяти на себе відповідальність щодо координації постачання озброєння для України. Це хочуть зробити через ймовірну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США. 

Також ми повідомляли, що у ВР прийняли в другому читанні законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Таким чином медицина в ЗСУ буде діяти за стандартами НАТО. 

Верховна Рада
НАТО
військова допомога
реформи
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі