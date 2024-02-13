Чи запросять Україну до НАТО на літньому саміті — відповідь посла США

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт. Фото: U.S. Mission to NATO

Україну можуть не запросити до НАТО на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року. Відомо, що боротьба України проти російських окупантів стала чітким сигналом того, що країна хоче стати членом альянсу.

Про це повідомила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, передає Reuters.

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"Щодо саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення (Україні. — Ред.) на даному етапі", — наголосила Сміт.

Посол додала, що після саміту у Вільнюсі, який відбувся в 2023 році, союзники по НАТО ретельно працювали над тим, аби допомогти Україні запровадити всі потрібні реформи для того, аби наблизитися до євроатлантичної інтеграції.

"І ми продовжуємо приділяти першорядну увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою", — запевнила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО хоче взяти на себе відповідальність щодо координації постачання озброєння для України. Це хочуть зробити через ймовірну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Також ми повідомляли, що у ВР прийняли в другому читанні законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Таким чином медицина в ЗСУ буде діяти за стандартами НАТО.