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Рада затвердила впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні ЗСУ

7 лютого 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рада затвердила впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні ЗСУ
Евакуація поранених на фронті. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Йдеться про запровадження стандартів НАТО.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Впровадження стандартів НАТО у медичному забезпеченні ЗСУ

Метою закону №10343 є закріплення на законодавчому рівні повноважень Міноборони України затверджувати для Сил безпеки і Сил оборони галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я для надання домедичної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі під час ведення бойових дій. 

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Картка законопроєкту. Фото: скриншот

"А також підготовки Сил безпеки і оборони за призначенням в тактичних умовах на основі стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами-членами НАТО, здійснювати контроль за їх додержанням, а також затверджувати за погодженням із Мінохорони здоров’я України перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів та допоміжних засобів до них, що застосовуються ЗСУ для надання такої допомоги", — йдеться у законопроєкті.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував новий фейк, який старанно розповсюджують російські пропагандисти. Йдеться про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення сил НАТО в Україну.

Також ми писали, екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Північноатлантичний альянс повинен збивати російські ракети над Україною. Йдеться про повітряні цілі, які прямуватимуть в напрямку Польщі, а також потрібно попередити Кремль про такі заходи.

Верховна Рада
НАТО
ЗСУ
медики
народні депутати

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