Рада утвердила внедрение стандартов НАТО в медицинском обеспечении ВСУ

Эвакуация раненых на фронте. Фото: Минобороны

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины. Речь идет о введении стандартов НАТО.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Целью закона №10343 является закрепление на законодательном уровне полномочий Минобороны Украины утверждать для Сил безопасности и Сил обороны отраслевые стандарты в сфере здравоохранения для предоставления медицинской помощи и медицинской помощи на догоспитальном этапе во время ведения боевых действий.

Карта законопроекта. Фото: скриншот

"А также подготовки Сил безопасности и обороны по назначению в тактических условиях на основе стандартов НАТО и/или стандартов, утвержденных отдельными государствами-членами НАТО, осуществлять контроль за их соблюдением, а также утверждать по согласованию с Минздравом Украины перечень, минимальные требования и/или стандарты качества медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, применяемых ВСУ для оказания такой помощи", — говорится в законопроекте.

Напомним, Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг новый фейк, усердно распространяемый российскими пропагандистами. Речь идет о том, что Великобритания подготовила план тайного введения сил НАТО в Украину.

Также мы писали, что экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты над Украиной. Речь идет о воздушных целях, которые будут следовать в направлении Польши, а также нужно предупредить Кремль о таких мерах.