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В Раді повідомили, скільки часу потрібно для внесення правок до закону про мобілізацію

7 лютого 2024 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Раді повідомили, скільки часу потрібно для внесення правок до закону про мобілізацію
Депутати у Верховній Раді. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію. Їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.

Про це у середу, 7 лютого, повідомило джерело Новини.LIVE у парламенті.

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Законопроєкт про мобілізацію

За словами джерела, в цілому за законопроєкт можуть проголосувати у 20-х числах поточного місяця. Можливо, народні депутати України будуть розглядати цей законопроєкт ближче до 24 лютого, другої річниці війни в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Зокрема, наразі в законопроєкті передбачається, що військовозобов'язаним будуть надсилати електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті.

Верховна Рада
українці
Україна
мобілізація
законопроєкт

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