В Раді повідомили, скільки часу потрібно для внесення правок до закону про мобілізацію
Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію. Їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.
Про це у середу, 7 лютого, повідомило джерело Новини.LIVE у парламенті.
Законопроєкт про мобілізацію
За словами джерела, в цілому за законопроєкт можуть проголосувати у 20-х числах поточного місяця. Можливо, народні депутати України будуть розглядати цей законопроєкт ближче до 24 лютого, другої річниці війни в Україні.
Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.
Зокрема, наразі в законопроєкті передбачається, що військовозобов'язаним будуть надсилати електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті.
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