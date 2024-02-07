В Раді повідомили, скільки часу потрібно для внесення правок до закону про мобілізацію

Депутати у Верховній Раді. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію. Їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.

Про це у середу, 7 лютого, повідомило джерело Новини.LIVE у парламенті.

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Законопроєкт про мобілізацію

За словами джерела, в цілому за законопроєкт можуть проголосувати у 20-х числах поточного місяця. Можливо, народні депутати України будуть розглядати цей законопроєкт ближче до 24 лютого, другої річниці війни в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Зокрема, наразі в законопроєкті передбачається, що військовозобов'язаним будуть надсилати електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті.