Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні arrow

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

7 лютого 2024 14:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 7 лютого.

Читайте також:

Що відомо про ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

"Це не остаточне рішення!! Буде друге читання, до цього будуть вноситись правки. Я голосував проти! Не погоджуюсь з багатьма пропозиціями! Зокрема по строкам демобілізації!" — зазначив політик.

прийняття законопроєкту про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

За його словами, після цього дається два тижні на те, аби подати правки. Далі їх будуть розглядати в комітеті з нацбезпеки. А вже потім за нього проголосують у Верховній Раді.

"Скоріш за все розгляд в залі буде відбуватися 22-23 лютого. Я буду боротися до кінця. Головне — встановлення реального терміну служби", — додав Гончаренко. 

прийняття законопроєкту про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Як правки було внесено до законопроєкту

Крім того, Верховна Рада виправила проблему в законопроєкті про мобілізацію щодо утилізації біоматеріалу в разі смерті військовослужбовця. Тому відтепер якщо військовий загине, то родина матиме право на біологічне батьківство. 

прийняття законопроєкту про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради України з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. Таке рішення ухвалили сьогодні, 7 лютого. 

Також ми писали, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що новий законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції України. За його словами, він зібрав дев1'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до відповідного комітету ВР. 

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
мобілізація
законопроєкт
люди
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі