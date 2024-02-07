Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 7 лютого.

Читайте також:

Що відомо про ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

"Це не остаточне рішення!! Буде друге читання, до цього будуть вноситись правки. Я голосував проти! Не погоджуюсь з багатьма пропозиціями! Зокрема по строкам демобілізації!" — зазначив політик.

Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

За його словами, після цього дається два тижні на те, аби подати правки. Далі їх будуть розглядати в комітеті з нацбезпеки. А вже потім за нього проголосують у Верховній Раді.

"Скоріш за все розгляд в залі буде відбуватися 22-23 лютого. Я буду боротися до кінця. Головне — встановлення реального терміну служби", — додав Гончаренко.

Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Як правки було внесено до законопроєкту

Крім того, Верховна Рада виправила проблему в законопроєкті про мобілізацію щодо утилізації біоматеріалу в разі смерті військовослужбовця. Тому відтепер якщо військовий загине, то родина матиме право на біологічне батьківство.

Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради України з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. Таке рішення ухвалили сьогодні, 7 лютого.

Також ми писали, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що новий законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції України. За його словами, він зібрав дев1'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до відповідного комітету ВР.