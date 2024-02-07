Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 7 февраля.

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"Это не окончательное решение!!! Будет второе чтение, к этому будут вноситься правки. Я голосовал против! Не согласен со многими предложениями! В частности по срокам демобилизации!" — отметил политик.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

По его словам, после этого дается две недели на то, чтобы подать поправки. Далее они будут рассматриваться в комитете по нацбезопасности. А потом за него проголосуют в Верховной Раде.

"Скорее всего, рассмотрение в зале будет происходить 22-23 февраля. Я буду бороться до конца. Главное — установление реального срока службы", — добавил Гончаренко.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Как правки были внесены в законопроект

Кроме того, Верховная Рада исправила проблему в законопроекте о мобилизации по утилизации биоматериала в случае смерти военнослужащего. Поэтому если военный погибнет, то семья будет иметь право на биологическое отцовство.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект по усилению мобилизации. Такое решение было принято сегодня, 7 февраля.

Также мы писали, что Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины. По его словам, он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в соответствующий комитет ВР.