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Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении

7 февраля 2024 14:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 7 февраля.

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"Это не окончательное решение!!! Будет второе чтение, к этому будут вноситься правки. Я голосовал против! Не согласен со многими предложениями! В частности по срокам демобилизации!" — отметил политик.

принятие законопроекта о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

По его словам, после этого дается две недели на то, чтобы подать поправки. Далее они будут рассматриваться в комитете по нацбезопасности. А потом за него проголосуют в Верховной Раде.

"Скорее всего, рассмотрение в зале будет происходить 22-23 февраля. Я буду бороться до конца. Главное — установление реального срока службы", — добавил Гончаренко.

принятие законопроекта о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Как правки были внесены в законопроект

Кроме того, Верховная Рада исправила проблему в законопроекте о мобилизации по утилизации биоматериала в случае смерти военнослужащего. Поэтому если военный погибнет, то семья будет иметь право на биологическое отцовство.

принятие законопроекта о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект по усилению мобилизации. Такое решение было принято сегодня, 7 февраля.

Также мы писали, что Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины. По его словам, он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в соответствующий комитет ВР.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
мобилизация
законопроект
люди
война в Украине

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