Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 7 февраля.
Что известно о принятии решения о законопроекте о мобилизации
"Это не окончательное решение!!! Будет второе чтение, к этому будут вноситься правки. Я голосовал против! Не согласен со многими предложениями! В частности по срокам демобилизации!" — отметил политик.
По его словам, после этого дается две недели на то, чтобы подать поправки. Далее они будут рассматриваться в комитете по нацбезопасности. А потом за него проголосуют в Верховной Раде.
"Скорее всего, рассмотрение в зале будет происходить 22-23 февраля. Я буду бороться до конца. Главное — установление реального срока службы", — добавил Гончаренко.
Как правки были внесены в законопроект
Кроме того, Верховная Рада исправила проблему в законопроекте о мобилизации по утилизации биоматериала в случае смерти военнослужащего. Поэтому если военный погибнет, то семья будет иметь право на биологическое отцовство.
Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект по усилению мобилизации. Такое решение было принято сегодня, 7 февраля.
Также мы писали, что Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины. По его словам, он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в соответствующий комитет ВР.
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