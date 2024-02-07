В Раде сообщили, сколько времени нужно для внесения правок в закон о мобилизации
Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту о мобилизации. Их будут вносить и рассматривать около двух недель.
Об этом в среду, 7 февраля, сообщил источник Новини.LIVE в парламенте.
Законопроект о мобилизации
По словам источника, в целом за законопроект могут проголосовать в 20 числах текущего месяца. Возможно, народные депутаты Украины будут рассматривать этот законопроект ближе к 24 февраля, второй годовщине войны в Украине.
Напомним, во вторник, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны и обещает учесть все предложения.
В частности, в законопроекте предусматривается, что военнообязанным будут отправлять электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете.
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