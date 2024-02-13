Пригласят ли Украину в НАТО на летнем саммите — ответ посла США

Посол США в НАТО Джулианна Смит. Фото: US Mission to NATO

Украину могут не пригласить в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля 2024 года. Известно, что борьба Украины против российских оккупантов стала четким сигналом того, что страна хочет стать членом альянса.

Об этом сообщила посол США в НАТО Джулианна Смит, передает Reuters.

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"Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что Альянс направит приглашение (Украине. — Ред.) на данном этапе", — подчеркнула Смит.

Посол добавила, что после состоявшегося в 2023 году саммита в Вильнюсе союзники по НАТО усердно работали над тем, чтобы помочь Украине ввести все необходимые реформы для того, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции.

"И мы продолжаем уделять первостепенное внимание поддержке их в текущей борьбе и обеспечению того, чтобы они могли одержать победу на поле боя", — заверила она.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО хочет взять на себя ответственность по координации поставок вооружения для Украины. Это хотят сделать из-за возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также мы сообщали, что во ВР приняли во втором чтении законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины. Таким образом, медицина в ВСУ будет действовать по стандартам НАТО.