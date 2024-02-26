НАТО начало масштабные морские учения — военные показали потрясающие кадры
Масштабные морские учения стран-участниц НАТО стартовали утром в понедельник, 26 февраля, у берегов средиземноморского острова Сицилия. Обучение под названием Dynamic Manta проходит ежегодно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Морское командование НАТО в соцсети Х.
Thanks for the hospitality TCG Anafartalar 🇹🇷. Большой случай, как вы начинаете ездить и ловить при высоком продолжении борьбы с Dynamic Manta. @Tcsavunma @TSKGnkur #DYMA #DynamicManta #NATO #DeterAndDefend pic.twitter.com/xmGBr4xbNT— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) February 25, 2024
Масштабные морские учения НАТО
К морским учениям присоединились Турция, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Испания, Великобритания и США. В мероприятиях используют семь подлодок, несколько надводных кораблей, а также авиацию стран-участниц Североатлантического альянса.
"Двухдневные учения, на которых основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противоподводной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач, подчеркивают приверженность НАТО укреплению потенциала коллективной обороны и реагированию на кризисы в регионе стратегического значения", — рассказали военные.
Dynamic Manta дает возможность испытать и повысить реакцию НАТО на кризисные ситуации. Под руководством контр-адмирала Паскуале Эспозито эти учения предназначены для выявления готовности Альянса защищать своих членов от любой опасности, а сложная подводная топография Средиземного моря создает идеальные условия для проведения учений.
Украина в НАТО
Напомним, что НАТО планирует запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Главной целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение вооруженных сил в соответствие стандартам Альянса.
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