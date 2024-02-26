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НАТО начало масштабные морские учения — военные показали потрясающие кадры

26 февраля 2024 06:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
НАТО начало масштабные морские учения — военные показали потрясающие кадры
Морские учения стран-участниц НАТО. Фото: twitter.com/NATO_MARCOM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Масштабные морские учения стран-участниц НАТО стартовали утром в понедельник, 26 февраля, у берегов средиземноморского острова Сицилия. Обучение под названием Dynamic Manta проходит ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Морское командование НАТО в соцсети Х.

Масштабные морские учения НАТО

К морским учениям присоединились Турция, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Испания, Великобритания и США. В мероприятиях используют семь подлодок, несколько надводных кораблей, а также авиацию стран-участниц Североатлантического альянса.

"Двухдневные учения, на которых основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противоподводной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач, подчеркивают приверженность НАТО укреплению потенциала коллективной обороны и реагированию на кризисы в регионе стратегического значения", — рассказали военные.

Dynamic Manta дает возможность испытать и повысить реакцию НАТО на кризисные ситуации. Под руководством контр-адмирала Паскуале Эспозито эти учения предназначены для выявления готовности Альянса защищать своих членов от любой опасности, а сложная подводная топография Средиземного моря создает идеальные условия для проведения учений.

Украина в НАТО

Напомним, что НАТО планирует запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов. Главной целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение вооруженных сил в соответствие стандартам Альянса.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ответил, от кого зависит приглашение на вступление Украины в НАТО. Украинский лидер назвал две страны.

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