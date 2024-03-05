У Польщі на річці Вісла проходять масштабні навчання НАТО

Військові сил НАТО під час навчань. Фото: PAP

У Польщі проходять військові навчання Північноатлантичного Альянсу Steadfast Defender-24. Під час них військові відпрацьовують переправу через річку Вісла.

Про це повідомляє PolskieRadio у вівторок, 5 березня.

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Так, завданням польських військ, які навчатимуться разом із союзниками по НАТО, — швидко переправитися з лівого на правий берег Вісли.

Військові сил НАТО під час навчань. Фото: PAP

Видання пише, що навчання є найбільшими маневрами такого роду за останні роки, що проводяться в усьому НАТО.

"Для переправи через річку поблизу Квідзина будуть використовуватися спеціальні поромні переправи, а авіація забезпечуватиме охорону зброї, що транспортується", — йдеться у матеріалі.

Навчання НАТО в Польщі. Фото: PAP

За діями військових з дев'яти країн будуть спостерігати президент Польщі Анджей Дуда й міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, 26 лютого стартували масштабні морські навчання країн-членів НАТО. Щорічні тренування відбувалися біля берегів середземноморського острова Сицилія.

Також ми писали, що Фінляндія вперше взяла участь у військових навчаннях НАТО, як країна-учасниця.