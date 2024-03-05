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В Польше на реке Висла проходят масштабные учения НАТО

5 марта 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше на реке Висла проходят масштабные учения НАТО
Военные силы НАТО во время учений. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше проходят военные учения Североатлантического Альянса Steadfast Defender-24. Во время них военные отрабатывают переправу через реку Висла.

Об этом сообщает PolskieRadio во вторник, 5 марта.

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Так, задача польских войск, которые будут учиться вместе с союзниками по НАТО, — быстро переправиться с левого на правый берег Вислы.

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Военные силы НАТО во время учений. Фото: PAP

Издание пишет, что обучение является наибольшими маневрами такого рода за последние годы, которые проводились во всем НАТО.

"Для переправы через реку близ Квидзина будут использоваться специальные паромные переправы, а авиация будет обеспечивать охрану транспортируемого оружия", — говорится в материале.

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Обучение НАТО в Польше. Фото: PAP

За действиями военных из девяти стран будут наблюдать президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Владислав Косиняк Камыш и президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, 26 февраля стартовали масштабные морские учения стран-членов НАТО. Ежегодные тренировки проходили у берегов средиземноморского острова Сицилия.

Также мы писали, что Финляндия впервые приняла участие в военных учениях НАТО как страна-участник.

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