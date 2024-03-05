В Польше на реке Висла проходят масштабные учения НАТО
В Польше проходят военные учения Североатлантического Альянса Steadfast Defender-24. Во время них военные отрабатывают переправу через реку Висла.
Об этом сообщает PolskieRadio во вторник, 5 марта.
Военные учения НАТО в Польше
Так, задача польских войск, которые будут учиться вместе с союзниками по НАТО, — быстро переправиться с левого на правый берег Вислы.
Издание пишет, что обучение является наибольшими маневрами такого рода за последние годы, которые проводились во всем НАТО.
"Для переправы через реку близ Квидзина будут использоваться специальные паромные переправы, а авиация будет обеспечивать охрану транспортируемого оружия", — говорится в материале.
За действиями военных из девяти стран будут наблюдать президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Владислав Косиняк Камыш и президент Литвы Гитанас Науседа.
Напомним, 26 февраля стартовали масштабные морские учения стран-членов НАТО. Ежегодные тренировки проходили у берегов средиземноморского острова Сицилия.
Также мы писали, что Финляндия впервые приняла участие в военных учениях НАТО как страна-участник.
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