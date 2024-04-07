Немецкие войска начали крупномасштабные учения недалеко от российской границы

Немцы на учениях. Фото: BILD

Военные силы Германии проводят крупномасштабные учения. Известно, что они проходят примерно на 300 км от границы с Россией.

Об этом сообщает издание BILD в воскресенье, 7 апреля.

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Согласно предоставленной информации, в холодных норвежских пустынях, покрытых снегом, военные из разных стран-членов НАТО тренируются для возможной войны с Россией. Предполагается, что в случае атаки на территорию НАТО солдаты из Дивизии быстрого реагирования будут первыми, кто вступит в бой.

Немцы на учениях. Фото: BILD

"Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется использовать", — рассказал военный вооруженных сил Германии Грегор.

НАТО проводит военные учения с участием 90 тысяч военнослужащих, что должно стать сигналом для Владимира Путина, угрожающего Западу новой эскалацией.

"Россияне очень внимательно изучают боеспособность немецких горно-стрелковых войск. И они сделают из этого свои выводы", — заявил Грегор.

Солдаты из Дивизии быстрого реагирования уже двое суток не имели возможности поспать, поскольку по графику тренировок отдых не предполагался. Они готовят ужин на мобильных газовых плитках, пытаясь согреться в холодных условиях.

Немцы на учениях. Фото: BILD

"Конечно, моя жена тоже обеспокоена. Но впоследствии ко всему привыкаешь. Гораздо сложнее объяснить ситуацию ребенку, это требует большого педагогического мастерства. Мой пасынок знает, что я на учениях. Он знает, что здесь безопасно, все мирно, боевыми пулями мы не стреляем. Поэтому страха не так много", — рассказал военный.

Напомним, что в Польше на реке Висла проходили масштабные учения НАТО.

Ранее мы писали, что мы писали, что Финляндия впервые приняла участие в военных учениях НАТО как страна-участница.