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Як проходять військові навчання українських бійців у Канаді — промовисті кадри

10 квітня 2024 07:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як проходять військові навчання українських бійців у Канаді — промовисті кадри
Навчання українських захисників у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці зі Збройних сил Канади показали моменти з навчання українських військових ефективним навичкам в умовах сучасних бойових дій. Підготовка відбувається в рамках операції UNIFIER.

Про це повідомляє пресслужба канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х у вівторок, 9 квітня. 

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"Холодний розум, чітка тактика. Під час операції UNIFIER ми навчаємо наших українських партнерів домінувати в реалістичних бойових сценаріях, що дає їм перевагу в боротьбі з російською агресією", — зазначили в організації.

Навчання українських захисників у Канаді
Навчання українських захисників у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Навчання українських захисників у Канаді
Навчання українських захисників у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Навчання українських захисників у Канаді
Навчання українських захисників у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Зазначимо, що від 2015 року в рамках операції UNIFIER канадські військові навчили близько 40 тисяч українських бійців навичкам ефективного бою. Після початку повномасштабної війни Росії, інструкторам довелось покинути Україну, однак через кілька місяців підготовка відновилась на території Великої Британії, Польщі та Латвії.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х канадської тренувальної місії UNIFIER
Скриншот повідомлення з соцмережі Х канадської тренувальної місії UNIFIER

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав, як проходить підготовка танкових екіпажів в навчальних центрах. Військові вчаться корисним навичкам, що можуть знадобитися їм в бою.

Також ми повідомляли, що за даними міністерства оборони Франції, станом на початок березня вже 10 тис. бійців Збройних сил України пройшли військові навчання. Франція допомагає підвищувати навички військових відповідно до їхніх потреб, щоб вони якомога довше могли захищати державу.

Канада
ЗСУ
військові навчання
Україна
військові
допомога
війна в Україні

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