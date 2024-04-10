Как проходят военные учения украинских бойцов в Канаде — красноречивые кадры
Бойцы из Вооруженных сил Канады показали моменты обучения украинских военных эффективным навыкам в условиях современных боевых действий. Подготовка проходит в рамках операции UNIFIER.
Об этом сообщает пресс-служба канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х во вторник, 9 апреля.
Как проходят военные учения бойцов ВСУ в Канаде
"Холодный разум, четкая тактика. Во время операции UNIFIER мы учим наших украинских партнеров доминировать в реалистических боевых сценариях, что дает им преимущество в борьбе с российской агрессией", — отметили в организации.
Отметим, что с 2015 года в рамках операции UNIFIER канадские военные научили около 40 тысяч украинских бойцов навыкам эффективного боя. После начала полномасштабной войны России инструкторам пришлось покинуть Украину, однако через несколько месяцев подготовка возобновилась на территории Великобритании, Польши и Латвии.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал, как проходит подготовка танковых экипажей в учебных центрах. Военные учатся полезным навыкам, которые могут пригодиться им в бою.
Также мы сообщали, что по данным министерства обороны Франции, на начало марта уже 10 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины прошли военные учения. Франция помогает повышать навыки военных в соответствии с их потребностями, чтобы они дольше могли защищать государство.
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