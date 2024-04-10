Как проходят военные учения украинских бойцов в Канаде — красноречивые кадры

Обучение украинских защитников в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Бойцы из Вооруженных сил Канады показали моменты обучения украинских военных эффективным навыкам в условиях современных боевых действий. Подготовка проходит в рамках операции UNIFIER.

Об этом сообщает пресс-служба канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х во вторник, 9 апреля.

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"Холодный разум, четкая тактика. Во время операции UNIFIER мы учим наших украинских партнеров доминировать в реалистических боевых сценариях, что дает им преимущество в борьбе с российской агрессией", — отметили в организации.

Обучение украинских защитников в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Обучение украинских защитников в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Обучение украинских защитников в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Отметим, что с 2015 года в рамках операции UNIFIER канадские военные научили около 40 тысяч украинских бойцов навыкам эффективного боя. После начала полномасштабной войны России инструкторам пришлось покинуть Украину, однако через несколько месяцев подготовка возобновилась на территории Великобритании, Польши и Латвии.

Скриншот сообщения из соцсети Х канадской тренировочной миссии UNIFIER

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал, как проходит подготовка танковых экипажей в учебных центрах. Военные учатся полезным навыкам, которые могут пригодиться им в бою.

Также мы сообщали, что по данным министерства обороны Франции, на начало марта уже 10 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины прошли военные учения. Франция помогает повышать навыки военных в соответствии с их потребностями, чтобы они дольше могли защищать государство.