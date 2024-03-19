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Операція UNIFIER триває — як канадці навчають українських військових

19 березня 2024 10:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Операція UNIFIER триває — як канадці навчають українських військових
Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Канадські військові інструктори продовжують навчати українських солдатів методам сучасного бою, щоб підвищити їхню здатність до ефективної оборони. У Збройних силах Канади показали фото з тренувань.

Про це стало відомо зі сторінки місії UNIFIER у соціальній мережі Twitter у неділю, 17 березня.

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Інструктори проводять інтенсивні тренування в Польщі, де зараз базується місія UNIFIER, щоб надати українським військовим необхідні навички для протидії ворожим атакам.

Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
Операція UNIFIER триває — як навчають українських військових - фото 2
Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter

З початку місії в 2015 році понад 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли таку підготовку. Після повномасштабного вторгнення Росії канадські інструктори спочатку покинули Україну, але згодом тренування було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, що до Румунії прибудуть 50 українських військових для навчання на F-16.

Раніше ми писали, що у НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї.

Канада
українці
військові навчання
Україна
військові

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