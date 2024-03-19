Операція UNIFIER триває — як канадці навчають українських військових

Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter

Канадські військові інструктори продовжують навчати українських солдатів методам сучасного бою, щоб підвищити їхню здатність до ефективної оборони. У Збройних силах Канади показали фото з тренувань.

Про це стало відомо зі сторінки місії UNIFIER у соціальній мережі Twitter у неділю, 17 березня.

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Інструктори проводять інтенсивні тренування в Польщі, де зараз базується місія UNIFIER, щоб надати українським військовим необхідні навички для протидії ворожим атакам.

Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter

Канадські інструктори навчають українських військових. Фото: CAF with Ukraine/Twitter

З початку місії в 2015 році понад 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли таку підготовку. Після повномасштабного вторгнення Росії канадські інструктори спочатку покинули Україну, але згодом тренування було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, що до Румунії прибудуть 50 українських військових для навчання на F-16.

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