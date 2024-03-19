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Операция UNIFIER продолжается — как канадцы учат украинских военных

19 марта 2024 10:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Операция UNIFIER продолжается — как канадцы учат украинских военных
Канадские инструкторы учат украинских военных. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Канадские военные инструкторы продолжают обучать украинских солдат методам современного боя, чтобы повысить их способность к эффективной обороне. В Вооруженных силах Канады показали фото с тренировок.

Об этом стало известно со страницы миссии UNIFIER в социальной сети Twitter в воскресенье, 17 марта.

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Инструкторы проводят интенсивные тренировки в Польше, где базируется миссия UNIFIER, чтобы предоставить украинским военным необходимые навыки для противодействия враждебным атакам.

Канадские инструкторы учат украинских военных. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
Канадские инструкторы учат украинских военных. Фото: CAF with Ukraine/Twitter
Операция UNIFIER продолжается — как учат украинских военных - фото 2
Канадские инструкторы учат украинских военных. Фото: CAF with Ukraine/Twitter

С начала миссии в 2015 году более 40 тысяч украинских военнослужащих прошли такую подготовку. После полномасштабного вторжения России канадские инструкторы сначала покинули Украину, но впоследствии тренировка была возобновлена в Великобритании, Польше и Латвии.

Напомним, что в Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16.

Ранее мы писали, что в НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия.

Канада
украинцы
военные учения
Украина
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