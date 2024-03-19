Операция UNIFIER продолжается — как канадцы учат украинских военных
Канадские военные инструкторы продолжают обучать украинских солдат методам современного боя, чтобы повысить их способность к эффективной обороне. В Вооруженных силах Канады показали фото с тренировок.
Об этом стало известно со страницы миссии UNIFIER в социальной сети Twitter в воскресенье, 17 марта.
Чему учат украинских военных
Инструкторы проводят интенсивные тренировки в Польше, где базируется миссия UNIFIER, чтобы предоставить украинским военным необходимые навыки для противодействия враждебным атакам.
С начала миссии в 2015 году более 40 тысяч украинских военнослужащих прошли такую подготовку. После полномасштабного вторжения России канадские инструкторы сначала покинули Украину, но впоследствии тренировка была возобновлена в Великобритании, Польше и Латвии.
Напомним, что в Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16.
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