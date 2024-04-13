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Украинские корабли будут на международных учениях в Британии — что известно

13 апреля 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские корабли будут на международных учениях в Британии — что известно
Украинские корабли. Фото: ВМС ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские корабли-искатели мин "Чернигов" и "Черкассы" будут присутствовать на международных учениях. Морские учения пройдут в Великобритании с участием Королевского флота и военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили ВМС ВСУ.

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Так, два искателя мин ВМС ВСУ прибыли к базе Королевского флота в городе Портсмут в Англии — там планируется проведение совместных учений.

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Корабль "Черкассы" в Портсмуте. Фото: ВМС ВСУ

"Речь идет о минных искателях "Чернигов" и "Черкассы", которые национальные ВМС получили от Великобритании в 2022 году", — говорится в сообщении.

Известно, что в последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота, участвовали в многонациональных учениях "Joint Warrior 23-II" и "Sea Breeze 2023".

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Украинский корабль в Портсмуте Фото: ВМС ВСУ

А в Портсмуте корабли будут проходить подготовку к учениям в водах Великобритании с Королевским флотом и ВМС США.

"В будущем приобретенный опыт пригодится Украине при взаимодействии со странами-партнерами по стандартам НАТО", — добавили в ВМС.

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Военный на украинском корабле. Фото: ВМС ВСУ
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Скриншот поста ВМС ВСУ

Ранее в Воздушных силах рассказали об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 за рубежом.

Также мы писали, что военные силы Германии проводят крупномасштабные учения. Известно, что они проходят на расстоянии 300 км от границы с Россией.

военные учения
корабль
море
Великобритания
война в Украине
флот

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