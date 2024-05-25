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Українська альпіністка підкорила Еверест та Лхоцзе за добу

25 травня 2024 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила Еверест та Лхоцзе за добу
Альпіністка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила гори Еверест та Лхоцзе за добу. Їхня висота — понад 8 000 метрів.

Про це Тоня Самойлова повідомила в Instagram.

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Самойлова розповіла, що зробила траверс Еверест-Лходзе, тобто піднялась на два восьмитисячники поспіль. За її словами, вона здійснила свою мрію.

Альпіністка Тоня Самойлова
Альпіністка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova

"На світанку 22 травня стояла на вершині Евересту, а вже о шостій ранку наступного дня дивилась на нього з вершини іншого восьмитисячника Лходзе!" — зазначила альпіністка.

На вершині гір українка розгорнула прапор рідної країни.

Нагадаємо, нещодавно жителька селища Ворзель Київської області, альпіністка та волонтер Алевтина Ковальчук підкорила найвищу вершину світу Еверест. Ще рік тому жінка працювала депутатом Ворзельської селищної ради. 

Раніше ми повідомляли, що рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який зірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.

українці
Україна
гори
Непал
альпінізм

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