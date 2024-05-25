Українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила Еверест та Лхоцзе за добу

Альпіністка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova

Українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила гори Еверест та Лхоцзе за добу. Їхня висота — понад 8 000 метрів.

Про це Тоня Самойлова повідомила в Instagram.

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Самойлова розповіла, що зробила траверс Еверест-Лходзе, тобто піднялась на два восьмитисячники поспіль. За її словами, вона здійснила свою мрію.

Альпіністка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova

"На світанку 22 травня стояла на вершині Евересту, а вже о шостій ранку наступного дня дивилась на нього з вершини іншого восьмитисячника Лходзе!" — зазначила альпіністка.

На вершині гір українка розгорнула прапор рідної країни.

Нагадаємо, нещодавно жителька селища Ворзель Київської області, альпіністка та волонтер Алевтина Ковальчук підкорила найвищу вершину світу Еверест. Ще рік тому жінка працювала депутатом Ворзельської селищної ради.

Раніше ми повідомляли, що рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який зірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.