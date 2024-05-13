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Рятувальники допомогли туристам, які намагалися підкорити гори

13 травня 2024 13:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рятувальники допомогли туристам, які намагалися підкорити гори
Рятувальники та врятована жінка. Фото: facebook.com/dsns.if
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який обірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook у понеділок, 13 травня.

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Протягом вихідних рятувальники двічі надавали допомогу туристам в Карпатах.

"Так, 11 травня о 03:36 до рятувальників звернувся по допомогу житель міста Дніпро, який обірвався з обледенілої ділянки гори Говерла (на зеленому маршруту). По прибутті до потерпілого рятувальники за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка, а пізніше супроводили до підніжжя гори", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники та врятований чоловік. Фото: facebook.com/dsns.if

А в другій половині дня 12 травня рятувальники допомогли жительці Івано-Франківщини, яка під час спуску з гори Хом’як травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух.

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Рятувальники та врятована жінка. Фото: facebook.com/dsns.if

Співробітники ДСНС прибули до місця знаходження постраждалої жінки 1997 року народження та надали домедичну допомогу. Рятувальники транспортували її до підніжжя гори, де передали медикам.

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Рятувальники та врятована жінка. Фото: facebook.com/dsns.if

"До уваги туристів! Просимо врахувати, що наразі значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом!!! Подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо, тому просимо утриматися від походів за цим маршрутом, щоб уникнути травмування!" — йдеться у повідомленні.

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Допис ГУ ДСНС в Івано-Франківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону у горах затримали декілька груп чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення.

Також президент Володимир Зеленський відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів. Глава держави також подякував їм за сміливість і відданість роботі. 

туристи
ДСНС
Івано-Франківська область
гори
рятувальники

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