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Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли підкорити гори українсько-румунського кордону

11 травня 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли підкорити гори українсько-румунського кордону
Прикордонники та затримані чоловіки. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися підкорити гірські вершини українсько-румунського кордону. На "верхолазів" складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 12 травня.

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Одного з порушників зупинили на півдорозі, інших – довелося знімати з гір. 

Затриманий фігурант на горі
Прикордонники та затриманий чоловік. Фото: t.me/DPSUkr

"За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4000 до 8000 доларів кожен", — йдеться у повідомленні.

Коло осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлюють. 

Незаконний перетин кордону — в горах затримали порушників
Прикордонники та затриманий чоловік. Фото: t.me/DPSUkr
Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли підкорити гори на українсько-румунському кордоні
Прикордонники та затримані чоловіки. Фото: t.me/DPSUkr

Наразі коло осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлюють. Затриманим були складені адміністративні протоколи, а їх справи передано до суду для подальшого розгляду і вирішення.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, молдовські прикордонники затримали трьох українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.

Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.

українці
Румунія
Україна
прикордонники
гори
чоловіки
ДПСУ

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