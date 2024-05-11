Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли підкорити гори українсько-румунського кордону
Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися підкорити гірські вершини українсько-румунського кордону. На "верхолазів" складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 12 травня.
Затримання чоловіків на горах
Одного з порушників зупинили на півдорозі, інших – довелося знімати з гір.
"За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4000 до 8000 доларів кожен", — йдеться у повідомленні.
Коло осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлюють.
Наразі коло осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлюють. Затриманим були складені адміністративні протоколи, а їх справи передано до суду для подальшого розгляду і вирішення.
Нагадаємо, молдовські прикордонники затримали трьох українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.
Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.
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