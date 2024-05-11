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Пограничники задержали мужчин, которые хотели покорить горы украинско-румынской границы

11 мая 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники задержали мужчин, которые хотели покорить горы украинско-румынской границы
Пограничники и задержанные мужчины. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники задержали шестерых мужчин, пытавшихся покорить горные вершины украинско-румынской границы. На "верхолазов" составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 12 мая.

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Одного из нарушителей остановили на полпути, других пришлось снимать с гор.

Задержанный фигурант на горе
Пограничники и задержанный мужчина. Фото: t.me/DPSUkr

"За организацию своих походов мужчины должны были заплатить от 4 000 до 8 000 долларов каждый", — говорится в сообщении.

Круг лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливается.

Незаконное пересечение границы — в горах задержали нарушителей
Пограничники и задержанный мужчина. Фото: t.me/DPSUkr
Пограничники задержали мужчин, желающих покорить горы на украинско-румынской границе
Пограничники и задержанные мужчины. Фото: t.me/DPSUkr

В настоящее время круг лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливается. Задержанным были составлены административные протоколы, а их дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и решения.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, молдавские пограничники задержали троих украинцев призывного возраста. Мужчины пытались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.

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ГПСУ

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