Пограничники задержали мужчин, которые хотели покорить горы украинско-румынской границы

Пограничники и задержанные мужчины. Фото: t.me/DPSUkr

Пограничники задержали шестерых мужчин, пытавшихся покорить горные вершины украинско-румынской границы. На "верхолазов" составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 12 мая.

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Одного из нарушителей остановили на полпути, других пришлось снимать с гор.

Пограничники и задержанный мужчина. Фото: t.me/DPSUkr

"За организацию своих походов мужчины должны были заплатить от 4 000 до 8 000 долларов каждый", — говорится в сообщении.

Круг лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливается.

Пограничники и задержанный мужчина. Фото: t.me/DPSUkr

Пограничники и задержанные мужчины. Фото: t.me/DPSUkr

В настоящее время круг лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливается. Задержанным были составлены административные протоколы, а их дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и решения.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, молдавские пограничники задержали троих украинцев призывного возраста. Мужчины пытались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.