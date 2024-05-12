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Прикордонники затримали у горах "верхолазів", які хотіли потрапити до Румунії

12 травня 2024 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали у горах "верхолазів", які хотіли потрапити до Румунії
Чоловіки, яких затримали в горах. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону у горах затримали декілька груп чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у неділю, 12 травня.

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Одного жителя Хмельницької та двох жителів Рівненської областей помітив під час патрулювання з повітря екіпаж гелікоптера прикордонників. Чоловіки милувалися красою озера Несамовите. Вони хотіли потрапити до Румунії, подолавши ще 12 кілометрів шляху.

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Прикордонники в горах. Фото: ДПСУ

"Ще двох чоловіків з Київщини та Херсонщини затримав прикордонний наряд за 7 кілометрів від українсько-румунського кордону. Від несподіваної зустрічі з прикордонниками в одному із гірських урочищ, "верхолази" вдалися навтьоки. Щоб їх зупинити, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів", — йдеться у повідомленні.

Також житель Львівської області свій маршрут до Румунії проклав через озеро Бребенескул. Троє його "колег" з Миколаївської та Одеської областей намагалися підкорити гору Клифа.

Не зміг пройти повз наряди прикордонників й житель Житомирської області, який також збирався у високогір’я Карпат, щоб незаконно перетнути кордон.

"Зрештою, кінцевим пунктом у маршрутах усіх "подорожуючих" став прикордонний підрозділ, куди їх доставили з метою з’ясування обставин правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Стосовно фігурантів склали протоколи про адмінправопорушення за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерували до суду.

Нагадаємо, молдовські прикордонники затримали трьох українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.

Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.

українці
Румунія
Україна
прикордонники
гори
ДПСУ

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