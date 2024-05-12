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Пограничники задержали в горах "верхолазов", которые хотели попасть в Румынию

12 мая 2024 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники задержали в горах "верхолазов", которые хотели попасть в Румынию
Мужчины, которых задержали в горах. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда в горах задержали несколько групп мужчин, желающих попасть в Румынию. Относительно задержанных составили протоколы об админправонарушениях.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 12 мая.

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Одного жителя Хмельницкой и двух жителей Ровенской областей заметил во время патрулирования с воздуха экипаж вертолета пограничников. Мужчины любовались красотой озера Несамовитое. Они хотели попасть в Румынию, преодолев еще 12 километров пути

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Пограничники в горах. Фото: ГПСУ

"Еще двух мужчин из Киевской и Херсонской областей задержал пограничный наряд в 7 километрах от украинско-румынской границы. От неожиданной встречи с пограничниками в одном из горных урочищ, "верхолазы" пустились наутек. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов", — говорится в сообщении.

Также житель Львовской области свой маршрут в Румынию проложил через озеро Бребенескул. Трое его "коллег" из Николаевской и Одесской областей пытались покорить гору Клифа.

Не смог пройти мимо нарядов пограничников и житель Житомирской области, который также собирался в высокогорье Карпат, чтобы незаконно пересечь границу.

"В конце концов, конечным пунктом в маршрутах всех "путешественников" стало пограничное подразделение, куда их доставили с целью выяснения обстоятельств правонарушения", — говорится в сообщении.

Относительно фигурантов составили протоколы об админправонарушениях за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Дела направили в суд.

Напомним, молдовские пограничники задержали троих украинцев призывного возраста. Мужчины пытались незаконно пересечь молдовско-румынскую границу.

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.

украинцы
Румыния
Украина
пограничники
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ГПСУ

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