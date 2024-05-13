Спасатели помогли туристам, которые пытались покорить горы

Спасатели и спасенная женщина. Фото: facebook.com/dsns.if

Спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, пытавшимся покорить горы. Речь идет о мужчине, который оборвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook в понедельник, 13 мая.

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В течение выходных спасатели дважды оказывали помощь туристам в Карпатах.

"Так, 11 мая в 03:36 к спасателям обратился за помощью житель города Днепр, который оборвался с обледенелого участка горы Говерла (на зеленом маршруте). По прибытии к пострадавшему, спасатели с помощью специального снаряжения подняли мужчину, а позже сопроводили к подножию горы", — говорится в сообщении.

Спасатели и спасенный мужчина. Фото: facebook.com/dsns.if

А во второй половине дня 12 мая спасатели помогли жительнице Ивано-Франковской области, которая во время спуска с горы Хомяк травмировала ногу и не могла самостоятельно продолжить движение.

Спасатели и спасенная женщина. Фото: facebook.com/dsns.if

Сотрудники ГСЧС прибыли к месту нахождения пострадавшей женщины 1997 года рождения и оказали домедицинскую помощь. Спасатели транспортировали ее к подножию горы, где передали медикам.

Спасатели и спасенная женщина. Фото: facebook.com/dsns.if

"Вниманию туристам! Просим учесть, что сейчас значительная часть зеленого маршрута горы Говерла покрыта льдом!!! Преодолеть обледенелые участки без специального оборудования и снаряжения невозможно, поэтому просим воздержаться от походов по данному маршруту, чтобы избежать травмирования!" — говорится в сообщении.

Пост ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Напомним, пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда в горах задержали несколько групп мужчин, которые хотели попасть в Румынию. Относительно задержанных составили протоколы об админправонарушениях.

Также президент Владимир Зеленский отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов. Глава государства также поблагодарил их за смелость и преданность работе.