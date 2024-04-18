Українські Карпати замело снігом посеред квітня — температура впала нижче нуля

Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї сьогодні триматиметься морозна погода та йтиме сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Читайте також:

Сніг у Карпатах

Зазначається, що станом на 09:00 на вершині гори Піп Іван хмарно, сніжно та досить вітряно. Температура повітря знизилася до -6 °С.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що хуртовина продовжується.

Хуртовина у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Хуртовина у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, 17 квітня до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Додамо, 6 квітня в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.