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Українські Карпати замело снігом посеред квітня — температура впала нижче нуля

18 квітня 2024 11:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українські Карпати замело снігом посеред квітня — температура впала нижче нуля
Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї сьогодні триматиметься морозна погода та йтиме сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Сніг у Карпатах

Зазначається, що станом на 09:00 на вершині гори Піп Іван хмарно, сніжно та досить вітряно. Температура повітря знизилася до -6 °С.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що хуртовина продовжується. 

Сніг у Карпатах
Хуртовина у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг у Карпатах
Хуртовина у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, 17 квітня до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Додамо, 6 квітня в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. 

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