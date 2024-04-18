Украинские Карпаты замело снегом в середине апреля — температура упала ниже нуля
18 апреля 2024 11:53
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье сегодня будет держаться морозная погода и будет идти снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Отмечается, что на 09:00 на вершине горы Пип Иван облачно, снежно и довольно ветрено. Температура воздуха снизилась до -6 °С.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что метель продолжается.
Напомним, 17 апреля в Черновицкую область вернулась зима. В горах региона насыпали много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °С.
Добавим, 6 апреля в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы.
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