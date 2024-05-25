Украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила Эверест и Лхоцзе за сутки

Альпинистка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova

Украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила горы Эверест и Лхоцзе за сутки. Их высота более 8 000 метров.

Об этом Тоня Самойлова сообщила в Instagram.

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Самойлова рассказала, что сделала траверс Эверест-Лходзе, то есть поднялась на два восьмитысячника подряд. По ее словам, она осуществила свою мечту.

Альпинистка Тоня Самойлова. Фото: instagram.com/tonya.samoilova

"На рассвете 22 мая стояла на вершине Эвереста, а уже в шесть утра следующего дня смотрела на него с вершины другого восьмитысячника Лходзе!" — отметила альпинистка.

На вершине гор украинка развернула флаг родной страны.

Напомним, недавно жительница поселка Ворзель Киевской области, альпинистка и волонтер Алевтина Ковальчук покорила самую высокую вершину мира Эверест. Еще год назад женщина работала депутатом Ворзельского поселкового совета.

Ранее мы сообщали, что спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, пытавшимся покорить горы. Речь идет о мужчине, который сорвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.