Украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила Эверест и Лхоцзе за сутки

Украинская альпинистка покорила Эверест и Лхоцзе за сутки
Украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила горы Эверест и Лхоцзе за сутки. Их высота более 8 000 метров.
Об этом Тоня Самойлова сообщила в Instagram.
Украинка покорила две горы
Самойлова рассказала, что сделала траверс Эверест-Лходзе, то есть поднялась на два восьмитысячника подряд. По ее словам, она осуществила свою мечту.
"На рассвете 22 мая стояла на вершине Эвереста, а уже в шесть утра следующего дня смотрела на него с вершины другого восьмитысячника Лходзе!" — отметила альпинистка.
На вершине гор украинка развернула флаг родной страны.
Напомним, недавно жительница поселка Ворзель Киевской области, альпинистка и волонтер Алевтина Ковальчук покорила самую высокую вершину мира Эверест. Еще год назад женщина работала депутатом Ворзельского поселкового совета.
Ранее мы сообщали, что спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, пытавшимся покорить горы. Речь идет о мужчине, который сорвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.
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