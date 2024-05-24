Українка Алевтина Ковальчук підкорила найвищу гору світу Еверест

Найвища у світі гора Еверест. Фото ілюстративне: wikimedia.org

Жителька селища Ворзель Київської області, альпіністка та волонтер Алевтина Ковальчук підкорила найвищу вершину світу Еверест. Ще рік тому жінка працювала депутатом Ворзельської селищної ради.

Про підкорення гори Ковальчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Сходження на Еверест відбувалося у складі експедиції. Найвищої точки світу альпіністи дісталися 22 травня цього року.

Фото: Алевтина Ковальчук

Фото: Алевтина Ковальчук

Фото: Алевтина Ковальчук 1 / 3

"Мій Еверест 2024! Я впоралась! Дякую, що мали віру в мене! "Коли ти знайдеш, те, що полюбиш по-справжньому, ти сам здивуєшся скільки ти зможеш!", — написала у соцмережі Алевтина Ковальчук.

Скриншот Facebook/Алевтина Ковальчук

У своєму Instagram Алевтина поділилася відеокадрами зі сходження на Еверест.

Відомо, що жінка досить давно займається альпінізмом. Минулого року вона підкорила найвищий вулкан світу Охос-дель-Саладо у чилійській пустелі Атакама.

Раніше ми повідомляли, що рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який обірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.

До слова, прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону у горах затримали декілька груп чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії.