Украинка Алевтина Ковальчук покорила самую высокую гору мира Эверест

Самая высокая в мире гора Эверест. Фото иллюстративное: wikimedia.org

Жительница поселка Ворзель Киевской области, альпинистка и волонтер Алевтина Ковальчук покорила самую высокую вершину мира Эверест. Еще год назад женщина работала депутатом Ворзельского поселкового совета.

О покорении горы Ковальчук сообщила на своей странице в Facebook.

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Восхождение на Эверест проходило в составе экспедиции. На самую высокую точку мира альпинисты взобрались 22 мая этого года.

Фото: Алевтина Ковальчук

Фото: Алевтина Ковальчук

Фото: Алевтина Ковальчук 1/3 ​ 3

"Мой Эверест 2024! Я справилась! Спасибо, что верили в меня! "Когда ты найдешь, то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься сколько ты сможешь!", — написала в соцсети Алевтина Ковальчук.

Скриншот Facebook/Алевтина Ковальчук

В своем Instagram Алевтина поделилась видеокадрами восхождения на Эверест.

Известно, что женщина давно занимается альпинизмом. В прошлом году она покорила самый высокий вулкан мира Охос-дель-Саладо в чилийской пустыне Атакама.

Ранее мы сообщали, что спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, которые пытались покорить горы. Речь идет о мужчине, который оборвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.

К слову, пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда в горах задержали несколько групп мужчин. Они намеревались сбежать в Румынию.