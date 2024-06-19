Посол в Нідерландах повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей

Заплакана дитина із плакатам про допомогу зупинити Путіна. Фото: dyvys.info

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив про те, що в Україну довелося повернути 600 депортованих до Росії дітей. Проте загальна кількість незаконно вивезених маленьких українців значно перевищує цю цифру — вона становить близько 20 000 осіб.

Про це посол України в Нідерландах Олександр Карасевич сказав під час свого виступу в Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти пише Укрінформ.

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Карасевич заявив, що із 20 тисяч депортованих до Росії дітей, до України було повернуто лише 600 .

"Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тисяч таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому", — сказав дипломат.

Він додав, що після депортації в Росію українським дітям змінюють громадянство та імена. Також їх зазвичай віддають на усиновлення в російські родини, таким чином пошуки ускладнюються.

"Таке незаконне вивезення дітей, а також така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу", — зазначив Карасевич.

Запуск проєкту "Bring Kids Back UA"

Він також повідомив про запуск проєкту "Bring Kids Back UA" — комплексного плану дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського. Проєкт об’єднує зусилля всіх органів влади, інших держав, міжнародних та неурядових організацій для повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Будь-яка країна, організація чи особа можуть долучитися до цієї ініціативи. Зараз у Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей входить 37 країн, включно з Аргентиною. Круглий стіл у Гаазі — частина серії заходів МКЗБ 2024 року, що пройдуть у Києві, Варшаві та інших столицях для обговорення ефективних стратегій пошуку зниклих під час війни осіб.

Нагадаємо, напередодні Саміту миру у Швейцарії представники Офісу Президента України, генеральний прокурор Андрій Костін та декілька європейських дипломатів провели 13 червня у Брюсселі конференцію на тему депортації українських дітей росіянами. У будинку Європейської комісії також була представлена фотовиставка, присвячена депортованим дітям.

Раніше ми писали, що священники російської православної церкви русифіковують та нищать українську ідентичність дітей, що буди депортовані окупантами із захоплених територій. Про це свідчить спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping.