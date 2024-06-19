Посол в Нидерландах сообщил, что Украина уже вернула 600 депортированных Россией детей

Заплаканный ребенок с плакатом о помощи остановить Путина. Фото: dyvys.info

Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сообщил о том, что в Украину пришлось вернуть 600 депортированных в Россию детей. Тем не менее, общее количество незаконно вывезенных маленьких украинцев значительно превышает эту цифру — она составляет около 20 000 человек.

Об этом посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сказал во время своего выступления в Международной комиссии по пропавшим без вести пишет Укрінформ.

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Карасевич заявил, что из 20 тысяч депортированных в Россию детей в Украину было возвращено только 600.

"Если посмотреть на масштаб российских преступлений, то этот масштаб огромен. Сами россияне утверждают, что они депортировали 700 тысяч детей с территории Украины на свою территорию. Но у нас есть данные о около 20 тысяч таких случаев, и к сожалению, пока только 600 перемещенных детей , которые были вывезены, вернулись домой" , — сказал дипломат.

Он добавил, что после депортации в Россию украинским детям сменяют гражданство и имена. Также их обычно отдают на усыновление в российские семьи, таким образом, поиски усложняются.

"Такой незаконный вывоз детей, а также такая русификация наших детей является частью геноцидной политики против нашего народа", — отметил Карасевич.

Запуск проекта "Bring Kids Back UA"

Он также сообщил о запуске проекта "Bring Kids Back UA" — комплексного плана действий по выполнению поручения Президента Украины Владимира Зеленского. Проект объединяет усилия всех органов власти, других государств, международных и неправительственных организаций по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Любая страна, организация или лицо могут присоединиться к этой инициативе. Сейчас в Международную коалицию за возвращение украинских детей входит 37 стран, включая Аргентину. Круглый стол в Гааге – часть серии мероприятий МКЗБ 2024, которые пройдут в Киеве, Варшаве и других столицах для обсуждения эффективных стратегий поиска пропавших во время войны лиц.

Напомним, в преддверии Саммита мира в Швейцарии представители Офиса Президента Украины, генеральный прокурор Андрей Костин и несколько европейских дипломатов провели 13 июня в Брюсселе конференцию на тему депортации украинских детей россиянами. В здании Европейской комиссии также была представлена фотовыставка, посвященная депортированным детям.

Ранее мы писали, что священники русской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, депортированных оккупантами с захваченных территорий. Об этом говорит совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping.